Возле Киева терробороновцы вместе с ВСУ не дают оккупантам закрепиться в населенных пунктах

Вражеских диверсантов теорбороновцы обнаруживали по городу вместе с разведкой.

На юго-западе от Киева российский оккупант отброшен на десятки километров от пригорода столицы. Пока военные мужественно удерживают оборону, терробороновцы обустраивают укрепления от минометных и артиллерийских атак. Местные общины вводили длительный комендантский час для безопасности местных, после которого люди впервые вышли на улицу почти за двое суток.

Об этом говорится в ТСН.

По всем военным уставам трех Владимиров из разных стран на этих позициях в Киевской области различают по позывным. Хотя отзываются на прозвища других народов, пополнять ряды интернационального легиона пока не хотят. Поглубже зарыться в землю и умело обустроить окопы и блиндажи — такова сейчас задача для бойцов терробороны.

Чтобы сдержать наступление российского оккупанта на подступах к Киеву, бойцы обустраивают защитные сооружения везде, где можно копать. Опыт войны с россиянами на Востоке показал, чем лучше ров, тем больше шансов военным выжить во время минометного, артиллерийского или танкового огня.

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26-летний Сергей пока в статусе рядового и с таким же позывным. Радуется, что отслужил в армии и имеет навыки, как обращаться с оружием. Он с первого дня войны в рядах местной терробороны. Говорит, не мог быть дома, когда жена и сын страдали от ракетных вражеских налетов, которые были в городе в первые дни войны. «Всех разбирали, кто хотел убежать, а кто хочет защищать страну, все здесь на постах. Пусть там лучшей жизни ищут, а нам и здесь хорошо», — говорит боец.

То, что российские оккупанты готовились к атаке в Украине заранее, подтверждает руководитель Васильковской терробороны. Вражеских диверсантов теорбороновцы обнаруживали по городу вместе с разведкой. Большинство из задержанных въехали в населенный пункт больше года назад. «Война готовилась за 2 года, потому что мы уже обнаружили более 20 человек. У нас пункты есть их люди везде, купили дом, семья, но они сотрудничают с Россией. Сейчас есть полная координация всех спецслужб», – рассказывает руководитель местной терробороны.

Там, где российский враг пытается подступиться, терробороновцы бросают свои силы, чтобы вместе с ВСУ и спецназовцами не дать оккупантам закрепиться в населенных пунктах и поселках. Россиян это очень раздражает, поэтому они часто бьют по городу с неба.

Проходя мимо руин, Алла вместе с мужем и сыном до сих пор не может понять намерения оккупантов прицельно бить по гражданским объектам. «Мы хотим мира над небом и чтобы прекратилась война, нам страшно», – говорит женщина.

После длительного комендантского часа семья Аллы наведывалась в роддом – накануне их дочь родила сила. «Дочка родила внука, нельзя было выезжать. Рождаются дети войны, хотелось, чтобы дети родились в мирной Украине, а они орки налетели на нашу землю», – плачет мужчина.

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