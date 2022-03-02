Возле киевской телебашни, в которую было попадание, курсирует транспорт и чинят коммуникации

Возле киевской телебашни, в которую было попадание, курсирует транспорт и чинят коммуникации

Башня устояла, она немного обгорела.

На улице Ильенко, у самой телебашни, которую вчера бомбили российские войска, движение не перекрыто, многочисленные обломки. Уже чинят электросеть.

Об этом говорится в ТСН.

В близлежащих домах люди убирают территорию. В соседнем помещении, где расположен спорткомплекс, до сих пор есть задымление.

Башня устояла, она немного обгорела. Подойти туда поближе нет возможности.