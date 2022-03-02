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Возле киевской телебашни, в которую было попадание, курсирует транспорт и чинят коммуникации

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Возле киевской телебашни, в которую было попадание, курсирует транспорт и чинят коммуникации

Башня устояла, она немного обгорела.

На улице Ильенко, у самой телебашни, которую вчера бомбили российские войска, движение не перекрыто, многочисленные обломки. Уже чинят электросеть.

Об этом говорится в ТСН.

В близлежащих домах люди убирают территорию. В соседнем помещении, где расположен спорткомплекс, до сих пор есть задымление.

Башня устояла, она немного обгорела. Подойти туда поближе нет возможности.

Столичная телевышка, в которую накануне попали оккупанты, выстояла

Столичная телевышка, в которую накануне попали оккупанты, выстояла

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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