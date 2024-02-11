Возле Клещиевки оккупанты убили украинских военнопленных: аналитики говорят, что это не редкие случаи

Это преступление было зафиксировано на видео, и оно появилось в Сети 9 февраля.

Вблизи села Клещиевка Бахмутского района Донецкой области российские военные убили двух безоружных украинских военнопленных.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что это не единичные случаи на разных участках фронта.

Опубликованные 9 февраля кадры из российских беспилотников показали расстрелы российскими войсками украинских военнопленных у Клещиевки на Бахмутском направлении.

На кадрах видно, как российский военный казнит невооруженного украинского пленника, который сдается с поднятыми руками и убивает второго украинского пленника, бросив гранату в блиндаж.

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование и уголовное производство.

"Нападение на солдат, в частности тех, кто четко выразил намерение сдаться, является нарушением статьи 41 Женевской конвенции о защите жертв международных вооруженных конфликтов. Подобные предварительные кадры показали, как российские силы казнят украинских военнопленных вблизи Роботино на западе Запорожской области и у Степного на Авдеевском направлении в декабре 2023 года. Южная группировка войск Российской Федерации несет ответственность за Бахмутское и Авдеевское направления, а отдельная российская группировка войск без названия несет ответственность за западную часть Запорожской области, что свидетельствует о том, что практика расстрелов украинских военнопленных не ограничивается одним сектором фронта зоной фронта", — отметили аналитики.

Напомним, 9 февраля 2024 года в медиа было распространено видео расстрела украинских защитников солдатами ВС РФ во время захвата украинских позиций вблизи с. Клещиевки Бахмутского района

Это не первый случай смертной казни российскими солдатами пленных украинских воинов.

В начале марта 2023 года Сеть облетели кадры, как оккупанты расстреляли военнопленного бойца ВСУ после произнесенных им слов "Слава Украине!" Впоследствии стало известно, что погибший — Александр Мациевский 1980 рождения — воин 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области. Президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины посмертно.

Кроме того, в районе поселка Степное Донецкой области войска агрессора зашли на позиции 45-го отдельного стрелкового батальона и в ходе зачистки наткнулись на блиндаж с нашими бойцами. Двум украинцам пришлось сдаваться в плен из-за нехватки боекомплекта. Однако когда вышел второй защитник, россияне расстреляли обоих.

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