Возле Кременной россияне готовятся к провокациям: что затевают оккупанты

Россияне не могут победить на поле боя и прибегают к разным уловкам.

Российские оккупанты в Луганской области одеваются в форму ВСУ, чтобы ввести в заблуждение украинских военных.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Использование украинского пикселя штурмовыми отрядами войск РФ зафиксировано на направлении Кременной.

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Также в ЦНС предупредили, что россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ.

"Возможны показательные акты насилия среди гражданского населения. Для отличия своих подразделений от наших россияне используют красные, белые или синие ленты на ногах", — говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает сохранять бдительность и обращать внимание на следующие детали.

Как сообщалось, больницы Луганщины на захвативших россияне территориях переполнены оккупантами. Кроме того, российских военных, у которых закончился срок службы, не пропускают на границе в страну-агрессора.

Ранее стало известно, что российские оккупанты захватили роддом в Антраците Луганской области, чтобы устроить там "военный госпиталь" для раненых захватчиков.

Напомним, 11 января в ЦНС предупредили, что военные РФ намерены осуществить обстрел одной из больниц на оккупированной Луганской области для того, чтобы обвинить в этом ВСУ. По информации подполья, россияне планируют ударить по отделению с гражданскими.

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