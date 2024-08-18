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Возле Крыма заметили российский корабль "Иван Хурс", который ранее поразили Силы обороны

Возле Крыма заметили российский корабль "Иван Хурс", который ранее поразили Силы обороны

Российский корабль-разведчик "Иван Хурс"/Фото: УНИАН

Разведывательное судно россиян "Иван Хурс" снова появилось у берегов Крыма после поражения украинскими военными.

У берегов Крыма был замечен российский разведывательный корабль "Иван Хурс", который поразили украинские защитники.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Российский корабль-разведчик был замечен в Севастополе. Фото сделали местные.

Российский корабль-разведчик
Российский корабль-разведчик "Иван Хурс" / Фото: Telegram / Крымский ветер

Известно, что "Иван Хурс" – российский средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны. Первый серийный и один из двух кораблей проекта 18280.

Корабль вошел в состав Черноморского флота РФ в июне 2018 года. Его назвали в честь начальника разведывательного управления Главного штаба ВМФ СССР в 1979-1987 годах – вицеадмирала Ивана Хурса.

Корабль обеспечивает связь и управление флотом, может проводить радиоразведку и радиоэлектронную борьбу.

Следует отметить, что 24 марта 2024 г. Силы обороны поразили российский корабль "Иван Хурс" в оккупированном Севастополе. Очевидно, одного предупреждения россияне не поняли.

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