Возле Мелитополя оккупантов расселяют в квартиры с мирными жителями — Федоров

Оккупантов лично расселяет местный председатель территориальной общины, предавший Украину
В поселке Мирное, расположенном неподалеку от оккупированного Мелитополя, агрессоров планируют разместить в доме, где живут мирные жители.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров.
Он заявил, что большая часть оккупантов уже разместилась в домах мирного населения возле Мелитополя после бегства из Херсона.
"Это такое беспрецендентное территориальное общество возле города Мелитополя, где почти единственный глава территориального общества стал коллаборантом", — сказал Федоров.
Он напомнил, что предатель сам водил оккупантов по домам в поселке и пытался их устроить в местное население.
Федоров добавил, что коллаборант решил заселять оккупантов в трехкомнатные квартиры, одну из которых владельцев обязали знать под нужды агрессоров.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты отводят отдельные подразделения из Запорожской области и готовят к эвакуации персонал "администраций" населенных пунктов региона.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Мелитополе коллаборанты и сами российские войска ищут партизан, объявив за них вознаграждение в размере 500 тыс. руб.
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