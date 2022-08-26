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Возле оккупированной Евпатории гремят взрывы: работает ПВО захватчиков (видео)

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Возле оккупированной Евпатории гремят взрывы: работает ПВО захватчиков (видео)

Скриншот с видео

В оккупированном Крыму 26 августа работает противовоздушная оборона российских захватчиков над Новоозерным вблизи Евпатории.

Пророссийские телеграмма-каналы распространяют видеозаписи с кадрами работы ПВО.

Так, на опубликованных роликах кое-где слышны звуки громких взрывов. А в ночном небе видны огоньки – это, очевидно, и является работой враждеской противовоздушной обороны.

Пока оккупационная местная "власть" не комментировала события в Новоозерном.

Напомним, 26 августа украинские военные в очередной раз нанесли удары по скоплениям российских оккупантов в Чернобаевке и по Антоновскому мосту.

В этот же день украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи, благодаря чему остановили эксплуатацию Дарьевского моста в Херсонской области.

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