Возле острова Змеиный горит российский военный фрегат — СМИ

Возле острова Змеиный прямо сейчас горит российский военный фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник".

Вероятно, речь идет о корабле "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает издание "Думская".

"Взрыв с последующим горением произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник", что вблизи острова Змеиный", — говорится в сообщении.

Как стало известно "Думской", над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

Отмечается, что стало причиной внештатной ситуации у оккупантов и какой корабль "пострадал", пока неизвестно. Официального подтверждения о взрыве и пожаре на российском судне тоже нет. Однако, в сегодняшней сводке от Генштаба ВСУ по потерям врага в графе "корабли/катера" было обнадеживающее +1.

Фрегаты проекта 11356Р "Буревестник" – серия российских многоцелевых фрегатов 2-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней, далекой морской и океанской зоны для ВМФ России и ВМС Индии. У Черноморского флота РФ в строю числится три фрегата такого типа: "Адмирал Григорьевич", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" (сторожевой корабль).

Стоит отметить, что украинские военные возле острова Змеиный на рассвете 2 мая уничтожили два российских катера типа "Раптор". 13 апреля противокорабельные ракеты "Нептун" подбили флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва". Поначалу РФ даже не хотела официально признавать столь большую потерю для их флота. Минобороны РФ давало противоречивые заявления о том, что на борту возник пожар, но он еще в состоянии плавучести. Однако через два дня Кремлю все же пришлось признать, что "Москва" затонула.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 72-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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