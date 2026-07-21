Возле Румынии атаковали судно, направляющееся в Украину: трое членов экипажа ранены

Торговый корабль (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Прошлой ночью вблизи Румынии атаковали гражданское судно LPG Gas Lisbon под флагом Либерии, следовавшее из порта Александрия в украинский порт Рени. В результате инцидента ранения получили трое членов экипажа.

Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

По его словам, судно поразили вне территориальных вод Румынии. Экипаж эвакуировали, в том числе троих раненых членов команды.

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"Государственные институты находятся в состоянии готовности и выяснят обстоятельства, причины и ответственность, связанные с этим серьезным инцидентом, который, вероятнее всего, является частью незаконной агрессивной войны Российской Федерации против Украины", - заявил Дан.

Россия начала "морской террор": последние новости

Российские войска в последнее время ужесточили атаки на гражданские торговые суда под украинскими и иностранными флагами вблизи портов Одессы, в том числе с применением тяжелого противокорабельного вооружения.

По данным Военно-морских сил ВСУ и местных властей, 19 июля РФ нанесла удар тремя крылатыми ракетами Х-59/69 по судну Golden Leo, которое принадлежит Турции и ходит под флагом Гвинеи-Бисау. В результате атаки погибли по меньшей мере десять моряков.

Впоследствии Индия отреагировала на гибель своих граждан в результате российского удара по судну, выходившему из украинского порта в Одесской области.

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