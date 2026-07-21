- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 397
- Время на прочтение
- 1 мин
Возле Румынии атаковали судно, направляющееся в Украину: трое членов экипажа ранены
Вблизи Румынии атаковали гражданское судно, направлявшееся в украинский порт Рени. В результате удара ранения получили трое членов экипажа.
Прошлой ночью вблизи Румынии атаковали гражданское судно LPG Gas Lisbon под флагом Либерии, следовавшее из порта Александрия в украинский порт Рени. В результате инцидента ранения получили трое членов экипажа.
Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.
По его словам, судно поразили вне территориальных вод Румынии. Экипаж эвакуировали, в том числе троих раненых членов команды.
"Государственные институты находятся в состоянии готовности и выяснят обстоятельства, причины и ответственность, связанные с этим серьезным инцидентом, который, вероятнее всего, является частью незаконной агрессивной войны Российской Федерации против Украины", - заявил Дан.
Россия начала "морской террор": последние новости
Российские войска в последнее время ужесточили атаки на гражданские торговые суда под украинскими и иностранными флагами вблизи портов Одессы, в том числе с применением тяжелого противокорабельного вооружения.
По данным Военно-морских сил ВСУ и местных властей, 19 июля РФ нанесла удар тремя крылатыми ракетами Х-59/69 по судну Golden Leo, которое принадлежит Турции и ходит под флагом Гвинеи-Бисау. В результате атаки погибли по меньшей мере десять моряков.
Впоследствии Индия отреагировала на гибель своих граждан в результате российского удара по судну, выходившему из украинского порта в Одесской области.