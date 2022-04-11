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Возле села Бузова Киевской области была найдена могила с погибшими украинцами – британская разведка

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Возле села Бузова Киевской области была найдена могила с погибшими украинцами – британская разведка

Фото: Украинский центр безопасности и сотрудничества

Также сообщается, что продолжают поступать заявления о сексуальном насилии со стороны россиян.

Британская разведка зафиксировала новые доказательства военных преступлений русских оккупантов.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В общем, британской разведке удалось выяснить, что возле села Бузова Киевской области есть могила с погибшими украинцами, которых убили российские оккупанты.

Также сообщается, что продолжают поступать заявления о сексуальном насилии со стороны россиян.

Ранее британской разведке удалось выяснить, что российские оккупанты начали вербовать военных, которые были уволены с военной службы с 2012 года. Чтобы создать большую боевую силу, Россия пытается вербовать людей из самопровозглашенного Приднестровья.

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