Возле села Бузова Киевской области была найдена могила с погибшими украинцами – британская разведка

Также сообщается, что продолжают поступать заявления о сексуальном насилии со стороны россиян.
Британская разведка зафиксировала новые доказательства военных преступлений русских оккупантов.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.
В общем, британской разведке удалось выяснить, что возле села Бузова Киевской области есть могила с погибшими украинцами, которых убили российские оккупанты.
Также сообщается, что продолжают поступать заявления о сексуальном насилии со стороны россиян.
Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 10 April 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) Август 10, 2022
Получить от UK government's response: https://t.co/jpUzjRW78C
#StandWithUkraine pic.twitter.com/IMudaVyuAf
Ранее британской разведке удалось выяснить, что российские оккупанты начали вербовать военных, которые были уволены с военной службы с 2012 года. Чтобы создать большую боевую силу, Россия пытается вербовать людей из самопровозглашенного Приднестровья.
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