Возле Севастополя был поврежден российский корабль "Павел Державин": детали от ВМС

Это не украинское судно, хотя у государства был корабль с идентичным названием.

В Черном море вблизи оккупированного Севастополя 11 октября был поврежден корабль Черноморского флота России "Павел Державин". Пропагандисты писали накануне о том, что судно подорвалось по неизвестным причинам.

Повреждение российского военного корабля подтвердил спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, сообщает "Радио Свобода".

Плетенчук отметил, что не может рассказать все детали инцидента с судном "Павел Державин", однако официально может подтвердить, что корабль получил повреждения.

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"Я подтверждаю это официально сегодня, что он получил повреждения. Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт такой есть", – сказал спикер ВМС.

Он добавил, что "Павел Державин" принадлежит российскому флоту, хотя ранее Украина владела кораблем с идентичным названием.

"Они имеют одинаковое название. Насколько я помню, еще до войны был такой интересный момент. Я могу лишь отметить, что это не украинский корабль", – сообщил Плетенчук.

Отметим, 11 октября российские средства массовой пропаганды и Телеграм-каналы сообщали, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам подорвался патрульный корабль ЧФ РФ "Павел Державин".

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны сообщили, что российские военные перебросили по меньшей мере 10 кораблей из Севастополя в Новороссийск, чтобы защитить их от украинских атак.

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