Возле Севастополя украинский дрон поразил еще один российский корабль — журналист

Морской дрон СБУ устроил "бавовну" российскому малому ракетному кораблю "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

Об этом сообщил в пятницу, 15 сентября, военный журналист Андрей Цаплиенко с ссылкой на собственные источники в украинской спецслужбе.

Поражение вражеского судна произошло накануне.

Также читайте В Сети показали прямую угрозу для Керченского моста и российских кораблей: видео

"По моей информации, вчера "Морской малыш" попал в заднюю правую часть рашистского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход", — написал журналист.

Россиянам пришлось отбуксировать "Самум" на ремонт с большим дифферентом (т.е. наклоном) на корму и креном на правый борт.

“Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, способного работать в шторм, скрываясь от обнаружения за высокими волнами. Во время спецоперации высота волн достигала 1,5-2 м”, — уточнил Андрей Цаплиенко.

Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе прогремела серия взрывов, после которых вспыхнул пожар на судоремонтном заводе. Впоследствии стало известно о попадании ракет в два вражеских судна — дизель-электрическую подлодку "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск".

Читайте также: