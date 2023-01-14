Возле Соледара враг пытается продвинуться по нескольким направлениям: детали от ОВА

В Донецкой области продолжаются жестокие бои за город Соледар. Однако вооруженные силы Украины продолжают контролировать город.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Соледар находится под контролем украинских военных. Впрочем, идут и городские бои, и за пределами города, потому что враг пытается продвинуться по нескольким направлениям. Враг несёт огромные потери", — отметил он.

Кириленко также подчеркнул, что хотя ситуация остается сложной, военное командование принимает все необходимые меры для стабилизации ситуации.

Бои за Соледар

По данным украинского Минобороны, Россия бросила едва ли не все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления там. Всю ночь на 13 января в Соледаре продолжались тяжелые бои, продолжаются они и сейчас. Город находится под контролем ВСУ, несмотря на пропагандистские противоположные заявления противника.

Представитель Госдепартамента США Ведант Пател отметил, что ситуация в Соледаре остается сложной, однако в Москве уже поняли, что российские войска понесли очень большие потери ради небольшого успеха.

В ВСУ рассказали, что оттеснили оккупантов в части населенного пункта.

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