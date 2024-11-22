Возле Угледара оккупанты расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ: фото

Российские оккупанты во время штурмовых действий вблизи Угледара Донецкой области расстреляли сдавшихся в плен пятерых безоружных украинских защитников. Военное преступление было совершено еще 5 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

В сообщении уточнили, что одного из украинских военнопленных оккупанты расстреляли в лесополосе. Четверых других под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также казнили.

Оккупанты расстреляли украинских пленных возле Угледара / Фото: Офис Генерального прокурора

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"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Проводятся безотлагательные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее российские военные, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных на Курщине.

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