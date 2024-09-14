Возле Волчанская появились "кадыровцы": в чем причина — военный ВСУ

Чеченских спецназовцев используют для того, чтобы принудить оккупантов к более активным боевым действиям.

Российское командование перебрасывает на отрезок от Глубокого в Волчанск на Харьковщине чеченские отряды спецподразделения "Ахмат". Появление "кадыровцев" всегда связано с нарушениями дисциплины среди окупантов, которые отказываются идти на "мясные" штурмы.

Об этом сообщил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в комментарии "24 канала".

По его словам, Силы обороны на этом участке фронта дают очень мощный отпор противнику. Именно в такие моменты Россия направляет подразделения "Ахмат", которые имеют задачу "убедить" российских военных, что для них "лучше погибнуть на поле боя, чем не пойти в бой".

"Россиянам "нравится", когда их строят "кадыровцы" и издеваются над ними. Как следствие, интенсивность боевых действий усиливается, но, по моему убеждению, инициатива на отрезке Волчанск – Глубокое в руках Сил обороны”, – подчеркнул Федоренко.

Напомним, ранее пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев сообщил, что противник заводит в северную часть Волчанска в Харьковской области подразделение "Ахмат".

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