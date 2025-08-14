Возле Змеиного исчез с радаров российский Су-30СМ — что известно

Российский военный самолет исчез с радаров близ острова Змеиный

Вблизи Змеиного исчез российский истребитель Су-30СМ.

Военно-Морские Силы ВС Украины сообщили об этом 14 августа.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили о возможной потере российского истребителя Су-30СМ в Черном море.

По данным разведки ВМС, было перехвачено радиосообщение о потере связи с самолетом, выполнявшим задание к юго-востоку от острова Змеиный. Причины инцидента пока не установлены, но есть основания полагать, что воздушное судно упало.

Оккупационные войска проводят поисково-спасательную операцию. По имеющейся информации, на поверхности моря уже обнаружены обломки самолета. Пилоты пока не найдены.

