Возлюбленный Соломии Витвицкой рассказал, как пошел добровольцем на войну и о своей службе на фронте

Возлюбленный ведущей ТСН на "1+1 Марафон" Соломии Витвицкой, военный Алексей Ситайло, рассказал, как добровольцем пошел на войну и как проходит его служба в рядах ВСУ.

Избранник знаменитости до начала полномасштабного российского вторжения был председателем Середино-Будского суда Сумской области. Хотя у мужчины была бронь от мобилизации, но пошел добровольцем на службу, чтобы защищать страну от российских оккупантов.

Алексей Ситайло / Фото: скриншот с видео

"Здесь было понятно, что придут. Было принято решение, что нужно идти защищать и делать те вещи, которые нужно делать на войне. Хотя у тебя есть бронь, но я не из тех людей, которые поменяют флажок у себя на столе", — высказался Ситайло в сюжете ТСН.

Возлюбленный Витвицкой участвовал в зачистке деоккупированной Киевской области. Также Ситайло полгода воевал на Бахмутском направлении и получил две контузии.

История Алексея Ситайло: был судьей, ушел на фронт, влюбился в ведущую ТСН Соломию Витвицкую

Сегодня Алексей Ситайло служит на границе с Беларусью. Мужчина получил звание лейтенанта и подписал контакт с ВСУ. В своем батальоне Ситайло служит заместителем командира. Кроме того, он помогает побратимам и в случае необходимости консультирует их по юридическим вопросам. Кстати, после завершения войны Алексей Ситайло намерен вернуться к работе судьей.

Алексей Ситайло / Фото: скриншот с видео

Напомним, Алексей Ситайло и Соломия Витвицкая начали встречаться уже во время полномасштабной войны. Об их романе ведущая рассказала в конце февраля. Недавно знаменитость поделилась, как поддерживает связь с возлюбленным на расстоянии и как часто они видятся.

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