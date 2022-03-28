Возместят все: советник Зеленского заявил, что РФ после войны десятилетиями будет платить Украине контрибуции и репарации

РФ получит от Украины не один иск в суд о возмещении материального ущерба.
Россия, которая цинично напала на Украину в ночь на 24 февраля, после окончания войны будет платить Украине контрибуции и репарации в течение десятилетий. В то же время, арестованных средств РФ может не хватить для полного восстановления Украины.
Об этом заявил советник президента Украины Олег Устенко во время Всеукраинского телемарафона, транслируемого и на 1+1.
"Понятно, что имеющихся в России арестованных средств может не хватить для полного нашего восстановления. Плюс будут дополнительные иски к Российской Федерации. Здесь вступают в силу контрибуции и репарации, которые по решению международного суда Россией будут выплачиваться, но это будет происходить в течение продолжительного периода времени, потому что российская экономика вряд ли выйдет из этого кризиса, в котором он находится, в течение нескольких десятилетий, здесь есть вопрос, каким образом это будет происходить, но если вы вспомните послевоенную Германию, то после Второй мировой войны. они также платили репарации и контрибуции в течение нескольких десятилетий", – сказал он.
Также Устенко добавил, что Россия получит от Украины не один иск в суд о возмещении материального ущерба. По его словам, агрессор должен полностью покрыть не только тот ущерб, который есть с точки зрения материального ущерба.
"Они должны полностью покрыть не только те убытки, которые есть с точки зрения материального ущерба. Есть дополнительные убытки, и мы ожидаем миллиардные иски к Российской Федерации со стороны и отдельных предпринимателей, которые будут сформированы в один большой пул, и от нашего населения, — добавил советник президента Владимира Зеленского.
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