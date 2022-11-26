Возьмет "Хрюшу" и будет призывать капитулировать: российская пропагандистка придумала, как заставить украинцев сдаться

Российская пропаганда придумала новый метод как заставить Украину капитулировать на фронте. Для этого пропагандисты нашли российскую ведущую детской программы Ангелину Вовк, которая с "Хрюшей" и "Степашей" захотела уехать на фронт.

Об этом она заявила в эфире одного из российских пропагандистских каналов.

На видео ведущая "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк рассказала, что планирует уехать на фронт, что заставить украинцев прекратить сопротивление и позволить России продолжать геноцид.

"Думаю, надо как-то остановить ту сторону. Чтобы они по-другому взглянули на эти события. И я сказала своей приятельнице, что я возьму "Хрюшу" и "Степашу" и поеду туда, на фронт и обращусь к украинцам. У меня тоже есть украинская кровь. Я им тоже читала сказки. И думаю, вдруг меня услышат. А просто мне кажется, что вот когда зазвучала бы эта музыка с передачи "Спокойной ночи, малыши" и они услышали бы мой голос. Я бы сказала: "Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Остановитесь, что вы делаете? Вы же хорошие!", – заявила одурманенная пропагандой российская ведущая.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабную войну против Украины. На наше государство в то же утро полетели российские ракеты. Российский диктатор обратился к своим гражданам и заявил, что целью войны является "денацификация и демилитаризация" Украины. В действительности Кремль хотел установить в Киеве свой марионеточный режим. Фейковым "президентом" должен был стать государственный изменник Янукович.

С 10 октября Россия ракетами обстреливает украинскую энергетическую инфраструктуру, чтобы заставить украинцев зимой быть без электричества и тепла. Только 23 ноября РФ выпустила по нашему государству ориентировочно 70 ракет, из которых 51 удалось сбить.

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