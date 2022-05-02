"Возмездие будет": депутат-предатель от ОПЗЖ сотрудничает с оккупантами в Мариуполе

Депутат фракции ОПЗЖ Истратов Вадим в Мариуполе согласился сотрудничать с российскими оккупантами.
Он занимается финансовыми вопросами в разрушенном россиянами Мариуполе.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.
"Знакомьтесь. Новый финансовый мозг оккупационных властей Мариуполя — Истратов Вадим. Депутат фракции ОПЗЖ. Назначен руководителем или заместителем Иващенко по финансово-бюджетным вопросам (потому что название должности руки отказываются писать). Самостоятельно перешел к сотрудничеству с оккупантами. МраZота. Запечатлено. Возмездие будет", — написал Андрющенко.
Напомним, российские оккупанты в Мариуполе внедрили информационную блокаду. Для местных жителей они транслируют альтернативную "реальность", в которой военные преступники РФ уже "маршируют по Крещатику, а Харьков находится под контролем России".
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