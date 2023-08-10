"Возмездие неизбежно": представитель ГУР рассказал об охоте на офицеров российской армии

С начала широкомасштабной войны ликвидировано 15 русских генералов.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал об охоте на офицеров российской армии. Он подчеркнул, что в России об этом знают и понимают неотвратимость возмездия.
Об этом представитель ГУР сказал в интервью ТСН.
"Подробности мы будем наблюдать, читая некрологи тех же российских генералов и, собственно, не только генералов. А то, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно и не только на линии фронта, но и за линией фронта – это так и это, собственно, не новость. И главное, что это хорошо знают и понимают рашисты, и знают, что возмездие неизбежно и может найти их, где бы они ни находились", — подытожил Юсов.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Россияне должны требовать вернуть ПВО в страну для защиты населения. Юсов по ударам по России ".
Бойцы ГУР получили задачу уничтожить высокопоставленных офицеров РФ
Бойцы элитного батальона Главного управления разведки "Шаман" в интервью изданию The Times рассказали о новой задаче: убить высокопоставленных российских офицеров.
"У нас возросло количество целей, миссий против конкретных людей или целей, таких как здания, где находится генерал или кто-то подобный внутри России", — сообщил 30-летний сержант с позывным "Умный", принимавший участие в планировании миссий.
Боец отметил, что за последние полгода они провели более 10 подобных операций и преуспели.
Украина сообщала о ликвидации 15 российских генералов после начала широкомасштабной войны.
Ранее сообщалось, что на войне против Украины погибли по меньшей мере 2 тысячи российских офицеров.
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