"Возмездие неизбежно": представитель ГУР рассказал об охоте на офицеров российской армии

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал об охоте на офицеров российской армии. Он подчеркнул, что в России об этом знают и понимают неотвратимость возмездия.

Об этом представитель ГУР сказал в интервью ТСН.

"Подробности мы будем наблюдать, читая некрологи тех же российских генералов и, собственно, не только генералов. А то, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно и не только на линии фронта, но и за линией фронта – это так и это, собственно, не новость. И главное, что это хорошо знают и понимают рашисты, и знают, что возмездие неизбежно и может найти их, где бы они ни находились", — подытожил Юсов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Россияне должны требовать вернуть ПВО в страну для защиты населения. Юсов по ударам по России ".

Бойцы ГУР получили задачу уничтожить высокопоставленных офицеров РФ

Бойцы элитного батальона Главного управления разведки "Шаман" в интервью изданию The Times рассказали о новой задаче: убить высокопоставленных российских офицеров.

"У нас возросло количество целей, миссий против конкретных людей или целей, таких как здания, где находится генерал или кто-то подобный внутри России", — сообщил 30-летний сержант с позывным "Умный", принимавший участие в планировании миссий.

Боец отметил, что за последние полгода они провели более 10 подобных операций и преуспели.

Украина сообщала о ликвидации 15 российских генералов после начала широкомасштабной войны.

Ранее сообщалось, что на войне против Украины погибли по меньшей мере 2 тысячи российских офицеров.

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