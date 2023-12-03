Возмездие пришло: ВСУ ликвидировали оккупантов, расстрелявших пленных украинских бойцов

Украинские защитники ликвидировали на позиции всех, кто там был.

Украинские военные ликвидировали оккупантов, расстрелявших пленных бойцов ВСУ возле Степного на Авдеевском направлении.

Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона в воскресенье, 3 декабря.

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По его словам, украинские военные провели штурм той позиции, на которой россияне казнили безоружных пленных защитников ВСУ, и уничтожили всех, кто там был.

"Они (украинские военные — ред.) действительно сдавались в плен, потому что у них закончились боеприпасы. Насколько мне известно, чуть позже наши ребята штурмовали ту позицию и всех, кто там был, были ликвидированы", — сказал он.

Напомним, 2 декабря появилась информация о расстреле россиянами пленных украинских военных на Авдеевском направлении. ТСН.ua собрал все, что известно о новом зверском преступлении оккупантов.

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