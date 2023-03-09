Возмездие за ракетный террор: СБУ показала видео, как уничтожила российские системы ПВО С-300 и "ТОР М2"

Защитники Украины и дальше будут уничтожать окупантов и их технику.
Спецназовцы СБУ дронами-камикадзе уничтожили российские системы ПВО. Речь идет о С-300ВМ и "ТОР М2".
Об этом сообщили в СБУ.
Украинская спецслужба подчеркнула, что уничтожение ПВО окупантов стало актом возмездия за ракетный террор 9 марта по территории Украины.
"В ответ на каждый российский "ракетный удар возмездия" мы нанесем удары настоящего возмездия – чтобы уничтожать оккупантов, их базы и технику! Работаем дальше до полной Победы!", — подчеркнули в СБУ.
Ракетный обстрел Украины 9 марта
Российские оккупанты 9 марта ракетами обстреляли наше государство. Террористы выпустили по Украине 81 ракету. Целью окупантов стала наша энергетическая инфраструктура.
Во Львовской области оккупанты обстреляли обычные частные жилые дома в селе Золочевского района. На месте трагедии погибли 5 человек.
В столице утром прогремели мощные взрывы в Голосеевском и Святошинском районах. Пострадали три человека, двое из них госпитализировали медики.
Оккупанты 9 марта атаковали также и Днепропетровскую, Одесскую, Харьковскую, Запорожскую области.
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