Возмездие за ракетный террор: СБУ показала видео, как уничтожила российские системы ПВО С-300 и "ТОР М2"

Защитники Украины и дальше будут уничтожать окупантов и их технику.

Спецназовцы СБУ дронами-камикадзе уничтожили российские системы ПВО. Речь идет о С-300ВМ и "ТОР М2".

Об этом сообщили в СБУ.

Украинская спецслужба подчеркнула, что уничтожение ПВО окупантов стало актом возмездия за ракетный террор 9 марта по территории Украины.

"В ответ на каждый российский "ракетный удар возмездия" мы нанесем удары настоящего возмездия – чтобы уничтожать оккупантов, их базы и технику! Работаем дальше до полной Победы!", — подчеркнули в СБУ.

Ракетный обстрел Украины 9 марта

Российские оккупанты 9 марта ракетами обстреляли наше государство. Террористы выпустили по Украине 81 ракету. Целью окупантов стала наша энергетическая инфраструктура.

Во Львовской области оккупанты обстреляли обычные частные жилые дома в селе Золочевского района. На месте трагедии погибли 5 человек.

В столице утром прогремели мощные взрывы в Голосеевском и Святошинском районах. Пострадали три человека, двое из них госпитализировали медики.

Оккупанты 9 марта атаковали также и Днепропетровскую, Одесскую, Харьковскую, Запорожскую области.

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