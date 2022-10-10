"Возьмите теплые вещи и запас еды в укрытие" – Кличко предупредил киевлян об опасности новых ударов РФ

Российская армия 10 октября массированно обстреливает Украину и угроза новых ударов, в частности для Киева, продолжается.

Киевлян на фоне массовых обстрелов армией России 10 октября призывают находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, а также временно не выезжать в город.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Российские террористы не останавливаются. Атакуют все регионы Украины. Угроза новых ударов продолжается", – предупредил Кличко.

Мэр советует киевлянам для пребывания в укрытиях взять теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов.

"В город пока не выезжайте. Подземные станции метрополитена работают как укрытие. Пассажиров метро сейчас не перевозит. Все городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. Оперативно реагируют на ситуацию и одолевают последствия ударов врага", — добавил мэр.

Кличко призвал граждан сохранять спокойствие и действовать взвешенно.

Обстрелы Украины

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы.

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Пока известно, что россияне обстреляли Запорожье, Днепр, Киев, Хмельницкий, Львов, Тернополь, Житомирщину, Сумщину и другие города.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября и призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных. Глава государства подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине есть погибшие и раненные.

Все, что известно о массированных ракетных ударах по Украине, читайте в материале.

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