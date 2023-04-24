Возможен ли бунт элит против Путина — Буданов ответил

Режиму в России сейчас значит легче, потому что в стране очень мощная пропаганда.

В России вряд ли начнется бунт против Путина.

Об этом рассказал главный разведчик Украины Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

По его словам, режиму в России сейчас гораздо легче, поскольку существует очень сильная пропаганда.

Буданов не предполагает варианта, что в России может вспыхнуть бунт против Путина.

"Нет, варианты трансфера власти они рассматривали и уже больше года рассматривают, но не могут никак к этому прийти. Это совершенно другой для нас вопрос. Может ли "дворцовый" мятеж быть? Может. Но вы его не увидите", — говорит он.

Главный разведчик страны отмечает, что закол может произойти, впрочем, незаметно.

"Давайте просто смоделируем с вами события. К примеру, появится сообщение: "Траур, умер во сне от сердечного приступа". И все – "Король умер. Да здравствует король!", — резюмировал Буданов.

Ранее Буданов рассказал, что в России увеличивается количество сторонников скорейшего завершения войны против Украины. Более того, далеко не все они выступали за это вторжение.

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