Возможен ли ракетный удар по Украине на День Независимости — эксперт ответил

В Украине на День Независимости, который отмечается 24 августа, существует угроза комбинированного ракетного удара со стороны России.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко Oboz.ua.

Он напомнил, что последний массированный ракетный удар произошел 8 июля 2024 года, когда было задействовано 38 ракет. С тех пор Россия применяла удары по меньшей мере, что может свидетельствовать о накоплении боекомплекта.

Коваленко отметил, что Россия с 8 июля могла накопить около 80 ракет Х-101/555. Производство этих ракет в России позволяет производить до двух единиц в сутки. Для ракет КРМБ "Калибр" производство составляет примерно единицу в сутки, что позволило накопить 40 ракет. Ракеты 9М723 ОТРК "Искандер" производятся в пределах 3-4 единиц в неделю, но их часто используют, поэтому накопление возможно только частично. Ракеты 9М727 ОТРК "Искандер-К" имеют схожие темпы производства.

Производство Х-47М2 "Кинжал" очень медленное, с примерно одной-двумя ракетами в неделю, что позволяет накопить лишь шесть ракет за этот период. Ракеты Х-59/69 производятся по две единицы в сутки. В общей сложности, Россия может иметь до 130 ракет разного типа, не учитывая уже имеющиеся в арсенале.

Коваленко отметил, что хотя у России есть боекомплект для массированного удара, недостаточное количество боеспособных носителей (авиационных и морских) может ограничить ее возможности. Комбинированный удар может включать Х-101/555, КРМБ "Калибр", 9М723, 9М727, Х-47М2 "Кинжал" и Х-22/32. Недавние удары по российскому аэропорту "Саваслейка" могли ограничить использование носителей Х-47М2 "Кинжал". Если удар и произойдет, он, вероятно, не будет столь масштабным, как некоторые западные СМИ прогнозируют, и, скорее всего, будет актом террора, а не возмездием за события в Курской области.

Напомним, 8 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву, нанеся удары в две волны. В столице прогремели мощные взрывы. Ракетные удары поразили больницу "Охматдет", частное медицинское учреждение на левом берегу Днепра и жилой дом на Сырце.

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