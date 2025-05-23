Возможен ли "стратегический прорыв" РФ на передовой: аналитик Майкл Кларк дал однозначный ответ

ВСУ / © Getty Images

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Российские войска в Украине захватывают определенную территорию, но потом далеко не продвигаются. Оккупанты движутся вперед, но очень медленно, так что «стратегический прорыв» РФ на передовой маловероятен.

Об этом заявил аналитик Sky News по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк, отвечая на вопрос, видит ли он тупик на нынешней линии фронта.

«Текущая ситуация — не совсем тупик, она движется вперед в пользу России, но очень-очень медленно. Они захватывают определенную территорию, захватывают некоторые крупные города, но потом далеко не продвигаются», — говорит аналитик.

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Кларк отметил, что за 15 месяцев российская армия «напряженно продвинулась», чтобы пройти 48 км западнее города Авдеевка, который Москва захватила в феврале прошлого года.

«Российские войска должны были быть на расстоянии 30 миль (48 км — ред.) в течение 48 часов, если бы они совершили стратегический прорыв, но вместо этого они преодолели 30 миль только за 15 месяцев», — добавляет он.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что возможное летнее наступление России будет иметь большой успех или значительные результаты на востоке или юге Украины, Кларк выразил сомнение по этому поводу.

«Возможно ли, что россияне совершат стратегический прорыв? Я этого не вижу. Глядя на подкрепления, которые они ввели, их армия становится все менее опытной, при этом просто больше», — говорит он.

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Аналитик отметил, что российская армия «как губка: если ударить по ней, она просто впитывает, но в то же время губка не имеет такой уж и мощной собственной силы».

Напомним, ситуация на передовой осложнилась, россияне нацелились на важный город.