Возможен ли удар по Крымскому мосту: когда ВСУ смогут зайти на территорию Крыма

Крымский мост – это артерия, питающая всю группировку РФ.

Об этом Олег Жданов рассказал в интервью ведущей Наталье Мосейчук.

"Я считаю, что Крымский мост должен быть целью №1. Все, что заходит через Крымский мост, идет дальше. Подводим Крымский мост и полуостров превращается в остров. Тогда российские войска поймут, что отступать на полуостров — это ловушка. Из него нет выхода. С другой стороны, мы можем заходить, потому что сегодня в Крыму сухопутных войск практически нет — там транзит.Все, что заходит в Крым, сразу идет на территорию Украины. технику. Генштаб должен оценить ситуацию: если мы закрываем Крымский мост и делаем невозможным подкормку этой группировки, возможно, будет смысл зайти дальше и начать освободительную операцию Крыма", — сказал Жданов.

Что касается юрисдикции, потому что Крымский мост, якобы, строился Россией, по словам эксперта, до 2014 года Украина демаркировала Керченский пролив.

"Там граница четко определена. Поэтому фарватер оказался на нашей половине. РФ до 2014 года платила деньги за каждый проход по Керченскому проливу. Все к демаркационной линии — это наша территория. То место, где Крымский мост упирается в наш берег, это наша территория", – отметил эксперт.

Напомним, что армия России пыталась наступать на Авдиевском направлении, получила по зубам от ВСУ и отошла.

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