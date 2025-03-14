Возможен ли возврат ЗАЭС по результатам переговоров: Зеленский объяснил

Зеленский уверен, что РФ хочет запустить станцию в работу.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи, что, среди прочего, на переговорах в Саудовской Аравии обсуждался вопрос Запорожской АЭС.
Об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами.
"Сам этот момент, сама станция – это проблема для россиян, большая проблема. И она будет постоянно подниматься. То есть, в принципе без Украины ее существование невозможно. Чтобы ее восстановить, нужны деньги и специалисты. И время – несколько лет. Дамбы нет, технической воды нет. Нужно много высокостоимых процессов, чтобы ее восстановить", – говорит Зеленский.
Он признал, что для украинцев ЗАЭС – тоже проблема. "Потому что это наша станция. Потеряны деньги, упущены возможности", — пояснил президент.
Зеленский уверен, что РФ хочет запустить станцию в работу.
"Они обстреливали станцию. Я уверен, что они хотят ее подключить и сейчас. Мало того, я уверен, что они будут делать политические, публичные заявления, что станция скоро будет работать, будет давать электричество территориям, которые контролируют русские. Так оно не будет быстро. И под постоянным политическим давлением будет МАГАТЭ. Потому что МАГАТЭ не может им этого позволить", – подытожил он.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя разделять вопросы возвращения ЗАЭС и оккупированного Энергодара.
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