"Возможен распад государства": комбат "Ахиллеса" назвал большую угрозу для Украины

Из-за отсутствия реакции мира на войска КНДР в России, Украина сейчас попадает в ситуацию, когда закончит войну на условиях РФ, и "это может привести даже к распаду Украинского государства".

Об этом командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко сказал изданию The Washington Post.

Федоренко заявил, что северокорейские войска находятся не только в Курской, но и в Белгородской области России. Это делается для того, чтобы освободить российских солдат для наступления на северо-восток Украины. Комбат назвал это "массированной угрозой".

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"Наличие северных корейцев здесь является смелым политическим сигналом для остального мира. И если сейчас мир сможет проглотить это присутствие, то вернуться к ситуации, когда у нас были рычаги, чтобы выиграть эту войну на украинских условиях, будет очень тяжело. Сейчас мы попадаем в ситуацию, когда мы закончим эту войну на условиях России, и это может привести даже к распаду Украинского государства", – сказал Федоренко.

"Я не знаю, сколько еще солдат прибудет из Северной Кореи или Ирана. Могло быть больше. … Что мы будем делать, если придет 100 000 северокорейских солдат? Если они зайдут на нашу территорию, что мы будем делать? Что будет делать Запад? Что сделают Соединенные Штаты? Много вопросов, много риторики и мало решительных шагов от лидеров", – высказался комбат "Ахиллеса".

В контексте столь длительной и изнурительной борьбы Федоренко отметил, что любой новый и мотивированный солдат представляет угрозу Украине, независимо от страны его происхождения:

"Если мы видим нового солдата, свежего, имеющего оружие, винтовку, который может воевать с украинскими солдатами, мы не видим ни цвета кожи, ни национальности. Неважно, откуда они пришли. Они пришли сюда воевать против Украины".

К слову, издание Forbes сообщило, что на днях российские морские пехотинцы, вероятно, при поддержке бойцов из КНДР, бросились в штурм на украинские позиции в Курской области.

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