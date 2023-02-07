Возможен визит Зеленского в Брюссель: в ЕС скандалят из-за утечки информации — The Guardian

Опасения в ЕС возникли по безопасности украинского лидера
У официальных лиц ЕС возникли взаимные обвинения. Все из-за возможного визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель.
Об инциденте пишет The Guardian.
Отметим, что саммит лидеров ЕС состоится 9-10 февраля в Брюсселе.
Первую информацию о запланированной поездке Зеленского сообщили итальянские СМИ. Впоследствии представители Европейской народной партии (ЕНП) о ней сообщили в Twitter.
"Мы с нетерпением ждем возможности поздравить Вас в Брюсселе, господин Президент", — говорится в публикации.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель считает, что ответственность за утечку информации должен нести Европейский парламент. В самом Европарламенте обвиняют президентку ЕП Роберту Мецолу, которая является членом ЕНП, которая освещала этот визит.
Более того, дипломаты ЕС упрекнули в том, что Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен соревнуются в демонстрации поддержки Украины. Речь идет, в частности, о заявлениях фон дер Ляен о вступлении Украины ЕС, многие страны считают слишком "громкими".
"Ссора показывает, как институты ЕС конкурируют и борются, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и свою поддержку Зеленскому", – пишет The Guardian.
Добавим, о том, что в столице ЕС ждут украинского президента, написали сразу несколько авторитетных западных СМИ, ссылаясь на информированных собеседников.
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