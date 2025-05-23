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Возможеный выход войск США из Южной Кореи и взрывы в Украине и РФ: главные новости ночи 23 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 мая 2025 года:
США рассматривают возможность вывода военных из Южной Кореи — WSJ Читать далее –>
В российском Ельце произошел масштабный пожар на заводе после атаки дронов: видео Читать дальше –>
В Черновицкой области прогремели взрывы Читать далее –>
Ночью 23 мая дроны РФ атаковали Украину: где звучали взрывы Читать далее –>
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