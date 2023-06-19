Возможна борьба между Пригожиным и оппозицией: Подоляк оценил, кто может заменить Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что либеральная оппозиция России занимается не тем, что ищет альтернативный путь развития РФ концептуально – она ищет возможность застолбить за собой какое-нибудь место на политической арене Кремля.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"И это, скажем так, гуманитарная составляющая. То есть они хотят просто оставаться информаторами современности. Ну, то есть что-то говорить о том, как нужно развиваться, куда нужно двигаться, как это должно выглядеть. Такие, знаете, моральные авторитеты без морали. Они имеют право себя назвать, потому что это все-таки оппозиция. И это не наша оппозиция, нам нет смысла это анализировать", — отметил он.

По словам Подоляка, с точки зрения действенности того, что предлагает оппозиция России, это абсолютно бессмысленно, не оказывает никакого влияния на российскую реальность как таковую, на российский политический процесс как таковой, не влияет на ход войны.

"Намного более действенным сегодня является тот же легион "Свобода России", который показывает, что может быть достаточно жесткое противостояние, даже до гражданской войны как таковой в Российской Федерации. Безусловно, если бы количество легиона было гораздо больше, то сегодня мы с вами бы обсуждали не столько уже войну, сколько ответные события в ряде российских регионов, которые обязательно привели бы к быстрому изменению политического устройства в Российской Федерации", — отметил Подоляк.

Подоляк также прокомментировал роль Пригожина и как он может отреагировать на попытку российской оппозиции возглавить власть в РФ.

"Пригожины будут, наверное, на первом этапе выяснять отношения между собой, и после этого будет разрушено все, что сегодня построено с точки зрения единой авторитарной вертикали как таковой. А потом будет процесс 1991-го, когда будут относительно свободные выборы, парламентские или президентские, нет разницы. Там будут принимать участие большое количество разных партий, в том числе классические оппозиционеры, которые получат 10-15, может, 20%", — резюмировал он.

Напомним, Михаил Подоляк оценил, подорвет ли Россия ЗАЭС.

Читайте также: