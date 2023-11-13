Возможна ли демобилизация бойцов, воюющих с начала полномасштабного вторжения: представитель президента в ВР дал ответ

В Украине вопрос общей или частичной демобилизации отслуживших полтора года во время ведения боевых действий вряд ли будет в ближайшее время решен, поскольку это очень существенные риски для нашего государства.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, передает "Радио Свобода".

"К большому сожалению, Украина находится в состоянии полномасштабной неспровоцированной войны, которую ведет Российская Федерация. Мы должны понимать, что сейчас эта война идет по большому счету за сохранение украинской государственности, Украины как нации. Вопрос общей или частичной демобилизации отслуживших полтора года во время ведения боевых действий вряд ли будет в ближайшее время принят. Надо понимать, что это очень существенные риски для нашего государства в целом", — отметил он.

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По мнению Вениславского, говорить о демобилизации могут, к сожалению, лишь те политики, которые "не совсем ответственно относятся к государству".

"Но в целом комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Офис президента, работают над тем, чтобы военные имели возможность для передышки. Такие механизмы предусмотрены, происходят плановые ротации. Нельзя сказать, что одно подразделение воюет на передке без передышки, они отводятся для отдыха", — объяснил представитель президента в ВР.

Напомним, политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" (2014) Евгений Дикий считает, что людям нужно дать четкие сроки пребывания в армии и провести демобилизацию тех, кто воюет с первых дней.

"Большой мобилизации, по моему мнению, не избежать. Со стороны государства должен быть ряд шагов, в частности — демобилизовать тех, кто отвоевал полтора года. Это нельзя сделать за день. Я прекрасно понимаю командиров, которые не хотят отпускать тех, кто воюет от первых дней. Это были мотивированные и опытные люди. Но сейчас они изношены и устали. Но не все пойдут. Я знаю ребят, лет 30, которые не уйдут. Но тем, кому за 50 - нужно демобилизовывать. Полтора года этой войны - это большая нагрузка, Но если будет решение, что через полгода те, кто воюет с первых дней, уйдут домой — это правильно. Их можно заменить", — считает он.

Военный аналитик уверен, что именно так можно ускорить мобилизацию в Украине, ведь четкие сроки дадут людям понимание, сколько времени им придется пробыть на фронте.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЕВГЕНИЙ ДИКИЙ: У нас был шанс закончить войну в 2022 году! Но одно событие изменило ВСЕ!

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