Возможна ли мобилизация 18-летних студентов: мнения нардепов разошлись

В Украине активно обсуждается вопрос возможной мобилизации 18-летних. Нардепы разошлись во мнениях, разрешает ли закон призвать в армию отчисленных студентов, прошедших БЗВП.

Свои позиции высказали народные депутаты Алексей Гончаренко и Дмитрий Разумков.

Нардеп Дмитрий Разумков заявил, что новый закон позволит мобилизовать 18-летних студентов, которые завершат базовую военную подготовку. Политик добавил, что президент уже четыре месяца "тормозит" подписание законопроекта о запрете мобилизации молодежи 18-25 лет, которое признали ограниченно годным к службе.

"Сегодня продолжается мобилизация с 18 лет", – высказался Разумков.

Он отметил, что новый закон позволит мобилизовать 18-летних, которые пройдут БЗВП в вузах на первом курсе, и будут отчислены.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко подчеркнул : мобилизовать в армию отчисленных студентов в возрасте 18 лет невозможно. Он подчеркнул, что в Украине запрещена мобилизация до 25 лет.

"Даже если вы прошли БЗВП. Вас не могут мобилизовать. Точка. Как-то всем надо браться за ум", — призвал он.

Реакция СНБО

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что мобилизация в Украине с 25 лет. Поэтому мобилизация 18-летних студентов после БЗВП невозможна в принципе.

"Не стоит распространять непроверенную информацию. До 25 лет только добровольно можно уйти, подписать контракт", – призвал Коваленко.

Ранее мы писали о том, что в Украине не предусмотрена мобилизация для студентов, получающих первое высшее образование. Впрочем, есть три категории соискателей образования, подлежащих призыву во время военного положения.

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