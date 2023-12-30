Возможна ли "заморозка" войны с Россией: в Офисе президента объяснили хитрый план Кремля

На переговорах о "заморозке" Россия напомнит о записанных в конституции РФ "новых регионах" с Херсоном и Запорожьем.

Прекращение боевых действий необходимо властям РФ для того, чтобы получить оперативную паузу и нарастить собственное военное производство. После этого война продолжится.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Натальи Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

Он напомнил, что цели Путина в этой войне не изменялись с момента полномасштабного вторжения.

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"Это вопрос того, что хочет Россия в этой войне. Она откровенно говорит – мы вас уничтожим”, — напомнил Подоляк.

По его словам, заморозка конфликта нужна России только для оперативной паузы на три месяца, за которые она наладит свое военное производство и получит новые боеприпасы.

“На переговорах о “заморозке” она [Россия] скажет – а у нас в конституции записаны новые регионы с городом Херсон и с городом Запорожье. Отдайте. Вы скажете – нет. Как нет? Тогда атакуем”, — спрогнозировал развитие ситуации Михаил Подоляк.

Напомним, в декабре 2023 года спикер МИД России Мария Захарова заявила, что цели РФ в войне против Украины не изменились. Она повторила требование Кремля о полной политической капитуляции Украины и принятии ею военных и территориальных требований РФ, не намекая на готовность к серьезным переговорам.

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