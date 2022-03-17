Возможная гибель генералов и пауза в ведении боевых действий: Арестович рассказал о достижениях ВСУ

Возможная гибель генералов и пауза в ведении боевых действий: Арестович рассказал о достижениях ВСУ

По его словам, всего уничтожено 10 воздушных целей.

Украинские войска уничтожили командный пункт сил РФ, что означает возможную гибель нескольких генералов и соответствующую паузу и дизорганизацию ведения боевых действий.

Об этом заявил советник президента Украины Алексей Арестович в видеообращении.

Арестович доложил о текущей ситуации на фронте

"Есть несколько достижений со стороны ВСУ. Первое. Наши войска уничтожили командный пункт сил РФ. Это огромное военное достижение, это означает возможную гибель нескольких генералов и соответствующую паузу и дизорганизацию ведения боевых действий, а также в течение суток традиционно показали себя с наилучшей стороны наши воздушные силы. Всего уничтожено 10 воздушных целей. По меньшей мере, 5 самолетов, два вертолета 1 БПЛА и несколько крылатых ракет", — отметил он.

Ранее в Генштабе отчитались, что состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. ВСУ продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.

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