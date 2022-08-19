Возможная встреча Путина и Зеленского на Бали и новая военная помощь США: главные новости ночи 19 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 19 августа:
- На саммите Большой двадцатки в Индонезии может состояться встреча президентов двух воюющих уже полгода стран. Читать дальше –>
- Решение передать в распоряжение ВСУ избыточное оружие из запасов США в Белом доме может быть оглашено в пятницу, 19 августа. Читать дальше –>
- США допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на территории Крыма для самообороны. Читать дальше –>
- Военные аналитики перечислили пять возможных причин недавних взрывов в районе российской авиабазы "Бельбек" в Севастополе и Керчи. Читать дальше –>
- В ночь на пятницу, 19 августа, российские оккупанты накрыли артиллерийским огнем центральную часть города Никополя. Читать дальше –>
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