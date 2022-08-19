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Возможная встреча Путина и Зеленского на Бали и новая военная помощь США: главные новости ночи 19 августа

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Возможная встреча Путина и Зеленского на Бали и новая военная помощь США: главные новости ночи 19 августа

Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 19 августа:

  • На саммите Большой двадцатки в Индонезии может состояться встреча президентов двух воюющих уже полгода стран. Читать дальше –>
  • Решение передать в распоряжение ВСУ избыточное оружие из запасов США в Белом доме может быть оглашено в пятницу, 19 августа. Читать дальше –>
  • США допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на территории Крыма для самообороны. Читать дальше –>
  • Военные аналитики перечислили пять возможных причин недавних взрывов в районе российской авиабазы "Бельбек" в Севастополе и Керчи. Читать дальше –>
  • В ночь на пятницу, 19 августа, российские оккупанты накрыли артиллерийским огнем центральную часть города Никополя. Читать дальше –>

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