"Возможно, была еще больше "рыба": эксперт об уничтожении российского корабля в Севастополе

Во временно оккупированном Севастополе во время ракетного удара ВСУ, вероятно, был поражен корабль ВМФ России "Циклон", являющийся носителем ракет "Калибр". Как отметил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, это мог быть корабль "Циклон" класса "Каракурт".

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Появляются новые подробности, что, возможно, была еще больше "рыба", и там вообще платформа для запуска "Калибров". Будем смотреть на уточненную информацию. Но в общем-то мы понимаем, что Черноморский флот РФ постепенно уменьшается. Говорят, что это уже не флот, а флотилия, более 25% кораблей уже уничтожены и выведены из строя. Даже те, которые отправлялись в сухие доки – был ряд успешных "прилетов" украинских Вооруженных Сил", - рассказал он.

По его словам, ситуация с Черноморским флотом – это катастрофа для диктатора Владимира Путина.

"И то, что он назначил такую приближенную личность как Патрушева отвечать за кораблестроение, чтобы восстанавливать флот, на сегодняшний день есть понимание у главы Кремля, что и дальше будет уменьшаться в арифметической прогрессии и количестве находящихся кораблей. Очевидно, что Черноморский флот вообще не может выполнять спектр поставленных задач агрессора", - резюмировал Игорь Чаленко.

Напомним, ВМС Украины уничтожили российский корабль "Ковровец".

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