"Возможно, была еще больше "рыба": эксперт об уничтожении российского корабля в Севастополе

В Крыму, вероятно, затонул носитель "Калибров" после удара ВСУ.
Во временно оккупированном Севастополе во время ракетного удара ВСУ, вероятно, был поражен корабль ВМФ России "Циклон", являющийся носителем ракет "Калибр". Как отметил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, это мог быть корабль "Циклон" класса "Каракурт".
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Появляются новые подробности, что, возможно, была еще больше "рыба", и там вообще платформа для запуска "Калибров". Будем смотреть на уточненную информацию. Но в общем-то мы понимаем, что Черноморский флот РФ постепенно уменьшается. Говорят, что это уже не флот, а флотилия, более 25% кораблей уже уничтожены и выведены из строя. Даже те, которые отправлялись в сухие доки – был ряд успешных "прилетов" украинских Вооруженных Сил", - рассказал он.
По его словам, ситуация с Черноморским флотом – это катастрофа для диктатора Владимира Путина.
"И то, что он назначил такую приближенную личность как Патрушева отвечать за кораблестроение, чтобы восстанавливать флот, на сегодняшний день есть понимание у главы Кремля, что и дальше будет уменьшаться в арифметической прогрессии и количестве находящихся кораблей. Очевидно, что Черноморский флот вообще не может выполнять спектр поставленных задач агрессора", - резюмировал Игорь Чаленко.
Напомним, ВМС Украины уничтожили российский корабль "Ковровец".
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