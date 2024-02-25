Возможно ли контрнаступление ВСУ в 2024 году – мнение майора Гетьмана

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2024 году не будет. Ведь россияне собрали большое количество военных, постараются мобилизовать дополнительные силы, поэтому даже с дальнобойными ракетами вряд ли можно будет провести контрнаступательную кампанию.

Об этом он рассказал в интервью "Главреду".

Он отметил, что военно-политическое руководство Украины уже объявило концепцию на 2024 год и о наступательных действиях никто ничего не говорит.

"Это будет тяжелый год, в котором нам нужно будет выдержать оборону и потом уже планировать на 2025 год контрнаступательные действия. Но возможно локальное контрнаступление ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области — в районе таких населенных пунктов, как Крынки, Казачьи Лагеря... Вполне возможно, что мы попытаемся выйти к северной админгранице с Крымом, разрушим Крымский мост и будем держать под огненным контролем железнодорожный путь Волноваха-Мелитополь-Джанкой, чтобы оставить без обеспечения Херсонскую и Крымскую группировку россиян, судя по тому, что мы делаем на море, возможно это и есть один из наших наступательных планов на 2024 год", – говорит Гетьман.

Он отметил, что на восточном фронте у противника гораздо больше сил и средств, поэтому наступать там в этом году нереально.

"Это все равно, что биться лбом в стену. Разве что нужно будет сделать какой-то очень удачный и хитрый маневр. Впрочем, такой маневр лучше сделать вокруг Крыма. В следующем, 2025 году, дай Бог, у нас будет 2-3 эскадрильи истребителей F-16 и дальнобойные ракеты. Тогда появится возможность разрушать военную инфраструктуру в тылу россиян", – резюмировал Алексей Гетьман.

Напомним, Гетман рассказал, что Россия готовится к новому большому наступлению.

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