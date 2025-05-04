Возможно ли "мирное соглашение" с Кремлем: аналитик назвал главные условия

Владимир Путин. / © Associated Press

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Россия может рассматривать вариант прекращения войны против Украины, однако пытается включить в потенциальное мирное соглашение максимум собственных требований.

Об этом заявил эксперт аналитического центра "Об’єднана Україна" Игорь Попов в эфире телемарафона.

По его словам, несмотря на имеющийся ресурс, Москва не готова морально и политически объявить всеобщую мобилизацию. Именно без этого Кремль не способен добиться решающего перелома на фронте.

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"У России есть запас прочности, но они не готовы морально и политически объявлять всеобщую мобилизацию. Без этого они не могут добиться решающего преимущества на линии фронта", - отметил Попов.

В то же время на РФ оказывает давление ухудшение экономической ситуации, что, по мнению эксперта, может подтолкнуть к поиску путей завершения войны.

"В России назревают экономические проблемы, и поэтому РФ может рассматривать вариант окончания войны, но хочет "напичкать" максимум своих требований", - пояснил он.

По мнению аналитика, решающей будет жесткость позиции Запада. Именно она может не допустить включения в возможное соглашение чрезмерных или неприемлемых для Украины условий.

"Вопрос в том, насколько сильна будет позиция Запада, чтобы Россия не включала в это "мирное соглашение" слишком завышенные ожидания и требования, которые не может принять Украина", - добавил Попов.

Раньше мы писали, что когда война закончится, у кремлевского руководителя Владимира Путина возникнет проблема катастрофического характера.