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- Война
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Возможно ли "мирное соглашение" с Кремлем: аналитик назвал главные условия
Россия может пойти на переговоры, но желает навязать неприемлемые требования.
Россия может рассматривать вариант прекращения войны против Украины, однако пытается включить в потенциальное мирное соглашение максимум собственных требований.
Об этом заявил эксперт аналитического центра "Об’єднана Україна" Игорь Попов в эфире телемарафона.
По его словам, несмотря на имеющийся ресурс, Москва не готова морально и политически объявить всеобщую мобилизацию. Именно без этого Кремль не способен добиться решающего перелома на фронте.
"У России есть запас прочности, но они не готовы морально и политически объявлять всеобщую мобилизацию. Без этого они не могут добиться решающего преимущества на линии фронта", - отметил Попов.
В то же время на РФ оказывает давление ухудшение экономической ситуации, что, по мнению эксперта, может подтолкнуть к поиску путей завершения войны.
"В России назревают экономические проблемы, и поэтому РФ может рассматривать вариант окончания войны, но хочет "напичкать" максимум своих требований", - пояснил он.
По мнению аналитика, решающей будет жесткость позиции Запада. Именно она может не допустить включения в возможное соглашение чрезмерных или неприемлемых для Украины условий.
"Вопрос в том, насколько сильна будет позиция Запада, чтобы Россия не включала в это "мирное соглашение" слишком завышенные ожидания и требования, которые не может принять Украина", - добавил Попов.
Раньше мы писали, что когда война закончится, у кремлевского руководителя Владимира Путина возникнет проблема катастрофического характера.