Возможно ли над Киевом сбивать «Шахеды» с помощью FPV-дронов: объяснение авиаэксперта

"Шахеды" / © ТСН.ua

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Российские войска ежедневно атакуют Киев «Шахедами». Авиационный эксперт разъяснил, возможно ли сбивать их с помощью FPV.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Богдан Долинце.

По словам эксперта, важны такие нюансы:

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Россия атакует «Шахедами» преимущественно в ночное время суток, так что дрон-перехватчик должен быть оснащен тепловизионной камерой или другими технологиями для обнаружения; Необходимо иметь должное количество пилотов, способных осуществлять управление такими системами; Скорость полета БпЛА — почти 200 км/ч, ведь это должен быть высокоскоростной догоняющий его FPV; Следует учитывать, где осуществить детонацию боевой части, чтобы БпЛА не упал на какие-то жилые массивы или не принес дополнительного вреда после падения на землю.

«С теоретической точки зрения, возможно, есть факты, подтвержденные на линии фронта. И все же технически и технологически это может потребовать дополнительных систем и ресурсов — как человеческих, так и материальных. Но этот сценарий абсолютно реалистичен», — подчеркивает Долинце.

Он добавляет, что нужно искать и другие пути. Например, делать такие системы автоматическими или полуавтоматическими, чтобы уничтожать враждебные цели без участия человека. Речь может идти и об элементах лазерной наводки.

Напомним, 11 июня российская армия атаковала Украину 85 беспилотниками разных типов и ракетой. Основными направлениями воздушного удара стали Харьковщина, Донбасса и Одесщина.

На утро противовоздушная оборона обезвредила 49 вражеских дронов типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. Так, 40 дронов были сбиты огневыми средствами поражения, еще девять — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

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Воздушные силы проинформировали о попадании в 14 локациях и падении сбитых (обломки) в двух локациях.