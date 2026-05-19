Возможно ли новое нападение из Беларуси: в ОП сделали откровенное заявление

Заместитель руководителя ОП, бригадный генерал Павел Палиса / © ТСН.ua

В Офисе президента Украины оценили вероятность повторного наступления с территории Беларуси. Как отметил заместитель руководителя ОП Павел Палиса, пока в Беларуси сохраняется лояльный к Кремлю режим, страна будет оставаться потенциальной угрозой для Украины.

Об этом бригадный генерал сказал в интервью «24 Каналу».

«Прежде всего хотел бы отметить, что до того момента, пока в Беларуси будет сохраняться лояльный к Путину режим, мы всегда будем рассматривать Беларусь как потенциальную угрозу«, — акцентировал Палиса.

Он добавил, что Украина учитывает предыдущий опыт взаимоотношений с Беларусью накануне полномасштабного вторжения РФ.

«Мы все помним события накануне полномасштабного вторжения, когда так называемый лидер Беларуси заявил о том, что Беларусь никогда не нападет на Украину. Результат мы все помним», — сказал замглавы ОП.

По его словам, Украина продолжает учитывать возможные риски со стороны Беларуси и соответствующим образом реагирует на потенциальные угрозы.

«Поэтому эту угрозу мы учитываем и реагируем соответственно«, — сказал Палиса.

Напомним, Беларусь ограничила посещение лесов в 19 районах, из которых 12 прилегают к границам с Украиной, Польшей и Литвой. Несмотря на официальную противопожарную версию, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает это подготовкой в военно-политической плоскости. Закрытие зон позволяет скрыто перемещать войска, разворачивать логистику и избегать утечки информации. На украинском направлении (Брестская область) это создает угрозу для логистических маршрутов западной помощи на Волыни (Ковель, Луцк) и Ровенской АЭС (направление Сарны — Ровно — Вараш), что заставляет ВСУ держать резервы на севере.

По мнению генерал-лейтенанта в отставке и заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, слухи о вовлечении Беларуси в войну и повторном наступлении на Киев выгодны прежде всего России для пропагандистского давления на Украину. Хотя Кремль стремится открыть северный фронт, чтобы облегчить ситуацию на востоке, сейчас у РФ и Беларуси нет для этого необходимых ресурсов. Романенко считает, что потенциальная угроза с территории Беларуси может быть направлена не столько против Украины, сколько против стран Балтии в рамках возможной гибридной войны с НАТО.

