Возможно ли новое наступление окупантов: эстонская разведка оценила силы РФ

Россия стала перегруппировывать свои силы. Это может означать, что в ближайшие недели в Украине могут начаться еще более интенсивные наступления оккупантов.

Об этом заявил командующий Центр военной разведки Эстонии Антс Кивисельг, сообщает ERR.

"Ситуация в Украине становится более напряженной. Общая интенсивность боев снова возросла по сравнению с предыдущей неделей примерно на четверть. Россия пытается вернуть себе инициативу на всех линиях фронта, но, несмотря на это, серьезных изменений на линии фронта не произошло", — сказал Кивисельг.

Также читайте Бои за Марьинку: воины ВСУ рассказали о ситуации в городе и тактике россиян

Полковник отметил, что основной фокус российского наступления по-прежнему направлен на район Авдеевки, где шли наиболее интенсивные бои.

Кроме того, по данным главы эстонской разведки, Россия изменила свою наступательную тактику – от прямых атак пехоты она перешла к ударам на дальние дистанции, что существенно усложнило перегруппировку украинских частей, а также создание и улучшение оборонных позиций.

РФ может готовиться к новым наступлениям

"Ужесточение применения огня с закрытых позиций можно заметить и на других участках фронта. Россия оказывает давление и на Бахмутском и Марьинском направлениях. На северной стороне Бахмута и южном направлении Марьинки Российская Федерация также добилась незначительных успехов", — сказал Кивисельг.

Глава военной разведки Эстонии также отметил, что Россия начала перегруппировку своих вооруженных сил, а это может означать, что в ближайшие недели в Украине могут начаться более интенсивные наступления.

Значительные потери в рядах оккупантов

Кивисельг добавил, что в ожесточенных боях, продолжавшихся на протяжении всей этой недели, российские части, по разным оценкам, потеряли около 10 тысяч ранеными и убитыми, что является достаточно значительной цифрой.

Оборона Украины по-прежнему не пробита

Говоря о положении ВСУ, полковник Кивисельг заявил, что оборона Украины по-прежнему не пробита.

"Вооруженные силы Украины по-прежнему удерживают два плацдарма на реке Днепр, как в населенных пунктах Крынки, так и в Пойме. Это, в свою очередь, заставило Россию перебросить дополнительные войска в этом направлении", — сказал он.

По его мнению, низкая или недостаточная сплоченность российских сил нанесла им большое количество потерь в новых районах боевых действий. Это означает, что части, с которыми они не тренировались вместе, не знают района боевых действий, попадают на минные поля и несут потери как результат.

Напомним, что во время одной воздушной атаки россияне способны запускать максимум 100-120 ракет.

Читайте ведущие новости дня: