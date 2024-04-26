Возможно ли новое украинское наступление: эксперт рассказал о ситуации на фронте

У Украины сейчас появится артиллерия, боеприпасы и россияне знают, что это будет где-то в течение ближайшего месяца. Поэтому они постараются как можно быстрее реализовать какие-либо задачи.

Об этом в эфире "1+1" заявил военный эксперт Михаил Самусь.

"В Часовом Яру, в принципе, ситуация в течение этой недели стабилизировалась. Хотя они там давят, но на самом деле ситуация стабилизировалась, по сравнению с Очеретиным и Марьинским направлением, где в районе Красногоровки россияне пытаются давить, и у них получаются определенные вещи, особенно в направлении Очеретино, где им удается прорывать нашу оборону. Очевидно, что украинское командование сейчас осуществляет стабилизационные мероприятия, и мы будем смотреть, как оно будет развиваться на следующей неделе", – говорит эксперт.

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Если появится артиллерия, противотанковые средства, есть шанс, что все же мы стабилизируем фронт. Это будет означать прекращение российского наступления, которое ведут оккупанты с октября прошлого года. Это значит, что они будут истощены.

"И здесь уже зависит от наших возможностей, наших планов относительно этого года. Многие говорят "садитесь в оборону", но я думаю, что нам все же с помощью 61 миллиарда плюс европейцы – если посчитать весь комплекс помощи, там выходит под 100 миллиардов. Это уже такой пакет, что можно и спланировать определенные контрнаступательные действия, которые позволят нам изменить ситуацию до выборов в Соединенных Штатах. Есть разные направления: на Донбассе можно оборону строить, а где-то в других местах продвигаться и совершать достаточно активные действия", – подытожил Самусь.

Напомним, российские войска пытаются захватить больше территории до прибытия в Украину военной помощи от США. Оккупанты попытаются наступать в направлении Авдеевки, потому что этот район дает больше возможностей для более быстрого достижения тактических успехов.

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