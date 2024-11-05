Возможно ли объявление мобилизации для женщин: основные заявления

В Украине все больше дискутируют о мобилизации женщин.

Мобилизация женщин остается добровольной. Но представительницы медицинских профессий должны быть на воинском учете.

В подробностях разобрались ТСН.ua.

Нардепка Бобровская отметила, что мобилизация в Украине хронически не выполняется.

"До декабря мы не выполним план Генштаба по мобилизации ни на этот год, ни на поставленный месяц. Поэтому мы снова, к сожалению, возвращаемся к ситуации весны 2024 года", – дополнила она.

Возможно ли объявление мобилизации для женщин

Народная депутатка Марьяна Безугла предложила приобщать больше женщин к военному делу, начиная с тыловых должностей, таких как делопроизводство, кадровые вопросы и охрана, что уменьшило бы нагрузку на мужчин, служащих в боевых подразделениях.

"В Конституции нет двух видов граждан. Сейчас у нас незаконная дискриминация мужчин. Кроме того, если будут мобилизовать женщин, то мужчин будут мобилизовать меньше — это вам, мужчины, один из факторов, почему поддерживать мобилизацию согражданок", — отметила она.

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По ее мнению, это поможет избежать случаев коррупции в мобилизации и повысить уровень подготовки специалистов в тыловых структурах.

Она также отметила важность трудовой мобилизации, которая сейчас забыта, но могла бы значительно усилить оборонный потенциал Украины.

По ее словам, подобные инициативы уже неоднократно подавались ею на рассмотрение, однако вопрос оставался вне обсуждения из-за щекотливости темы.

Также глава "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская заявила, что Украине нужно мобилизовать женщин, чтобы не проиграть. В то же время Николай Лукашук уверен, что такие заявления только навредят стране. В частности, они могут заставить оставшихся в Украине женщин задуматься над выездом.

Во время своего интервью Берлинская заявила, что Украина либо будет пытаться сохранить мужчин, либо прибегнет к мобилизации женщин, либо остается только сдаться. При этом она не уточнила, идет ли речь о полноценном участии в боевых действиях или мобилизации на вспомогательные профессии.

Стоит добавить, что в октябре посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что в ВСУ будут призывать женщин, если это будет необходимо, чтобы спасти Европу от войны. А в ВСУ высказались, что мобилизация в Украине должна проходить с военной подготовкой всех украинок.

Свое мнение высказал также и военнослужащий Андрей Гнатуш. Он против мобилизации женщин, ведь, по его словам, в стране достаточно мужчин.

"Мужчины должны выполнять свою конституционную обязанность, а женщины – воспитывать наших детей", – отметил военный.

Добровольная мобилизация женщин: какие препядствия могут возникнуть

Адвокат Татьяна Савченко в комментарии для УНИАН рассказала, что в отношении женщин мобилизационное законодательство не изменилось. Все украинки могут быть призваны в армию только по добровольному согласию.

Женщины по медицинским специальностям считаются военнообязанными. Но даже мобилизация женщин-медиков добровольна.

Адвокат объясняет, что согласно Конституции защищать государство должны не только мужчины, а все граждане независимо от пола. Но мобилизация женщин сейчас возможна только по их желанию (статья 1 закона "О воинской обязанности и военной службе").

Почему женщинам-добровольцам могут отказать в подписании военного контракта

Основания для отказа следующие:

наличие троих детей;

наличие ребенка с инвалидностью или приемного ребенка в возрасте до 18 лет;

наличие супруга или родителей с инвалидностью;

если женщина является матерью-одиночкой;

если женщина студентка или забронирована на работе.

Можно ли уезжать женщинам из Украины в 2024 году

Всем женщинам, даже военнообязанным, можно беспрепятственно пересекать границу. Выезд запрещен только военнослужащим, служащим по контракту, а также государственным служащим.

Военная подготовка в университетах: будут ли проходить женщины в обязательном порядке

В украинских университетах с 2025 года будет введена базовая военная подготовка, которая будет обязательна для студентов мужской статьи. Такая норма предусмотрена в законе №10449 о мобилизации.

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Для проведения базовой общевойсковой подготовки могут привлекаться общественные организации и объединения, в частности, общественные объединения ветеранов войны.

Женщины-студенты могут проходить базовую общевойсковую подготовку добровольно.

От прохождения базовой подготовки в учреждениях высшего образования всех форм собственности будут уволены студенты, которые по состоянию здоровья будут признаны непригодными к военной службе.

Напомним, что принудительные мобилизационные меры неэффективны и напоминают "советщину".

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