Возможно ли освободить Херсон без боев в городе: военный эксперт рассказал, что заставит врага отступить без штурма

Как именно должно происходить освобождение Херсона.

Способ, ведущий ВСУ, конкретно как асинхронный способ ведения наступательных действий, — принуждает неприятеля отступить от Херсона без штурма, без огненного действия.

Военный эксперт Алексей Мельник высказал именно такое мнение в эфире ТСН.

"Та ситуация, которую мы сейчас видим, российский контингент численностью около 15 тысяч полностью отрезан от наземных путей снабжения. Поэтому день-два, а может, неделю и они будут иметь серьезные проблемы не просто с боеприпасами и топливом, но и едой. К такому мнению склоняется большинство экспертов. Именно таким образом должно произойти увольнение Херсона", — отметил Мельник.

Напомним, белорусские военные ужесточают охрану на границе с Украиной.

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