Возможно ли освободить Крым в 2024 году и благодаря чему: экс-командующий войсками США в Европе дал ответ

Когда украинские военные освободят временно захваченный россиянами Крым, динамика внутри России и Донбасса изменится. "Большой" мост на полуострове может окончательно упасть в этом году.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес.

"Я считаю, что Крым остается решающей территорией... После освобождения Крыма, я думаю, мы увидим совсем другую динамику, как внутри России, так и внутри Донбасса. Как вы это сделаете? Конечно, это будет сложно, но высокоточное оружие большой дальности" Сделает Крым непригодным для российских войск. Я имею в виду, что Украина уже доказала эту концепцию только 3 ракетами Storm Shadow. Командующий Черноморским флотом уже вывел одну треть своих кораблей из Севастополя. Это было только 3 Storm Shadow. Представьте себе, если бы Украина имела 50 или 100 таких ракет, что могло произойти с Черноморским флотом", — подчеркнул Бен Годжес.

По его словам, ракетами дальней дальности можно разбить авиабазу в Саках и логистическую базу в Джанкое.

“Для Россия было бы невозможно просто оставаться там. Следовательно, критически важной частью освобождения является невозможность пребывания там российских войск, что, по моему мнению, также создаст возможности для спецназовцев внутри Крыма. И тогда, конечно, вам придется его изолировать. Я думаю, что большой мост разрушится в этом году, в 2024 году", — сказал военный.

Напомним, что украинские войска поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя.

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