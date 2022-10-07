Возможно ли повторное наступление оккупантов на Киев: Наев ответил

Повторное наступление российских войск на Киев возможно, однако для формирования таких сил армии врагу нужно время.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев не исключает возможности повторного наступления российской оккупационной армии на Киев.

Об этом генерал-лейтенант сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Повторное наступление на Киев возможно. Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени. Чтобы создать соответствующие силы, и мы это почувствовали, необходимо 2-3 месяца", – заявил он.

Наев также прокомментировал возможное наступление со стороны Белоруссии.

"Если будут изменения обстановки у противника, мы изменим соответственно и свой состав сил", – сказал командующий Объединенными силами ВСУ.

Роль Беларуси в войне против Украины

Беларусь участвует в войне против Украины от 24 февраля. Именно с территории этого государства Россия запускала по Украине ракеты. Также из Беларуси в Киев пошли в наступление российские войска.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал 4 октября, что его страна участвует в войне против Украины на стороне России. В Белоруссии также решили проверить военнообязанных белорусов.

Алексей Данилов ранее отмечал, что если со стороны Беларуси снова сует армия, Украина на это будет реагировать силовыми методами.

Эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич рассказал, что президент России Владимир Путин держит напряжение у границы Украины с Беларусью, чтобы оттягивать с фронта резервы ВСУ. Однако признаков подготовки повторного наступления РФ с территории Беларуси пока нет.

Начало войны, реакция Залужного, провал блицкрига Кремля и стратегия ВСУ – интервью с Наевым