Возможно ли повторное наступление РФ на Харьков и Купянск: в ВСУ ответили

Вероятность повторного наступления российских оккупантов на Харьков и Купянск существует, но ВСУ отслеживают действия врага и готовы дать отпор в случае необходимости.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в интервью РБК-Украина.

Спикер отметил, что защитники Украины отслеживают маневры врага на Харьковском направлении и готовы к возможным действиям оккупационных войск.

"Теоретически они могут осуществить такой удар на любом направлении. Важнее то, что они постоянно у нас в поле зрения. У нас очень мощная разведка. Харьковская область готова, там есть подразделения, закаленные в боях, которые встретят врага", — пояснил Череватый.

Он напомнил, что Харьков устоял в начале вторжения, когда жители быстро записывались в терроборону и вместе с защитниками дали отпор кремлевским войскам. Сейчас военные части ВСУ находятся в постоянной боевой готовности на Харьковском направлении и ситуация контролируема.

"Они пытаются там (в направлении Купянска) контратаковать. Но ситуация контролируемая и она схожа с Лиманским направлением. То есть их действия там мы видим и мы их купируем", — сказал Череватый.

Как сообщалось, военный эксперт Олег Жданов заявил, что уже сегодня наблюдаются новые направления наступления РФ, в частности, это вдоль реки Оскол от российской границы к Купянску. По его словам, кульминация нового наступления РФ, скорее всего, будет в марте. Дальше пойдет спад. А потом все будет зависеть от Украины – насколько эффективно военные будут наносить врагу поражения.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что на востоке Украины сейчас наблюдается обострение боевых действий. Но это не та активизация россиян, которая была в начале 2022-го.

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